RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Enquanto Ellen Moranguinho ficou arrasada com as saídas de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros de "A Fazendo 14", o marido da ex-dançarina, Naldo Benny, comemorou o fim do reality rural para dupla.

O cantor que sempre fez questão de criticar o grupo A e lamentar a "escolha" errada da peoa no jogo, fez comentários nas redes sociais sobre expulsão da advogada e o pedido logo a seguir da influenciadora para deixar a atração.

"Eu fecho sempre com o certo. Não passo pano e o Brasil não é burro. Não venham com histórias fakes e desculpas. É um jogo e, no mínimo, o espírito esportivo tem que prevalecer, tem que saber ganhar e também tem que saber perder", começou ele, que logo emendou: "Chega de mau-caratismo e chega de baixo nível".

Naldo reafirmou que não aprovava as atitudes de alguns participantes do programa. " O Brasil viu três meses de mau-caratismo. E agora faltou um posicionamento correto com o jogo e com a sensatez", explicou o funkeiro, que ainda negou a intenção de tirar Moranguinho do jogo.

"Não vou tirar a Ellen da casa. Ela é adulta e sabe muito bem das responsabilidades que se tem com uma empresa séria, com uma emissora séria. A Record está de parabéns porque não teve manipulação de nada. A maioria dos votos foi para uma determinada pessoa e ponto final", finalizou Naldo Benny.