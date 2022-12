SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e influenciadora Carol Narizinho, 32, saiu em defesa do ex-colega do programa "Pânico" (Band) Tirullipa, 38, após o humorista ser acusado de assédio durante a Farofa da Gkay. Ele foi expulso do evento após ser flagrado desamarrando biquínis de convidadas.

"Na época do 'Pânico', faziam isso na TV e todo mundo dava risada!", escreveu ela, em um comentário no Instagram. Algum tempo depois, a ex-Fazenda foi aos seus Stories para continuar comentando sobre a polêmica e rebater críticas.

"Como esse povo gosta de disseminar o ódio na internet, como pode? Fiz um comentário e agora tem um monte de gente vindo me xingar", começou ela, explicando o motivo de ter feito o comentário. "Eu não falei que concordei com o que o Tirullipa fez."

"Só relembrei que, na minha época de Pânico, eu já passei muitas vezes por isso e as pessoas davam risada. Eu não concordo com a atitude dele e não falei que foi certo", completou. O humorista já havia se pronunciado sobre o assunto em suas redes.

"Eu tentei levar uma brincadeira, uma alegria, mas eu me excedi. Aquele clima de Farofa, de que tudo pode, na realidade tudo não pode", ele disse em um vídeo divulgado no Instagram. Ele ainda falou que sua intenção não foi assediar nenhuma mulher, mas admite que errou.

Durante a festa, as mulheres que tiveram os biquínis desamarrados participavam de uma simulação da "banheira do Gugu", competição em que duas pessoas se enfrentavam para procurar sabonetes em uma piscina de plástico nos estúdios do SBT.