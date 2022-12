RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O badalado dark room tem histórias para contar na Farofa da Gkay, mas o segredo parece ser uma regra de quem usufruir da atração, que acontece e agita um hotel em Fortaleza desde da última segunda-feira (5). A ex-BBB Viih Tube, que assumiu ter entrado várias vezes no espaço em 2021, neste ano não passou da porta. Grávida de quatro meses, a influenciadora liberou namorado Eliezer para entrar no quarto escuro, mas com um acordo: contar tudo que o rapaz possa ver no local.

Os dois compartilharam o acordo com seus seguidores durante um vídeo publicado no perfil do Instagram do ex-BBB, nesta quarta-feira (7).Viih Tube até chama o namorado de "meu fiscal". "Eu estou na dúvida se posso contar o que eu vi no dark room", disse Eliezer à Viih Tube durante o vídeo. "Meu amor, é coisa pesada", disse ela. "Sim, que é pesado, é pesado mesmo", respondeu o publicitário.

"Eu voltei com o meu namorado da festa, passei perto e acabei até vendo o povo pelado. Ele me contou que as pessoas estão frenéticas e até viu sexo ao vivo!! Viu mais de seis pessoas! "Eu falei 'que isso, não vai mais'. Mas tem que ir, amor, para você fiscalizar e contar tudo", entregou aos risos a influenciadora.

Viih Tube também opinou sobre o quarto escuro. "Eu sou a favor de que as pessoas têm mais que aproveitar, viver. O dark room não tem celular e as pessoas que estão ali querem viver mesmo. Não aguento mais o quarto. O bom é que Eliezer pode ir e me contar tudo", finalizou ela.

A Farofa é uma festa de aniversário da influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay. A primeira edição do evento aconteceu no ano de 2017, em um resort em João Pessoa, na Paraíba, e lá permaneceu até o ano de 2020, mudando para Fortaleza na edição de 2021, já que o local anterior fechou as portas em decorrência da pandemia de Covid-19.