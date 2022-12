SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora MC Carol disse em suas redes sociais que a polêmica em torno do uso da sua voz na música "Tubarão Te Amo", do DJ LK, está resolvida. Em uma publicação desta quarta-feira (7), a funkeira sugere que receberá sua parte dos lucros da faixa:

"Pessoal já está tudo resolvido desde ontem! Meu décimo terceiro vai entrar e ta tudo bem.. DJ LK bora fazer uma música juntos???"

A cantora havia ido às redes exigir participação nos lucros gerados pela música "Tubarão Te Amo", que usa sua voz e viralizou nas redes até entrar no Top 3 do Spotify americano.

"Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito! A última foi essa "TUBARÃO TE AMO" que tá bombando nas redes e eu não to recebendo nem 1 real... Minha equipe tá tentando contado no tel da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem"

A legislação do Brasil não explicita se o uso de samples, trechos retirados de uma composição e incluídos em uma nova, configura plágio.

LK da Escócia disse ao portal g1 que as equipes estão em contato para resolver a questão dos direitos autorais.

"Acho os ataques que recebi no Twitter por causa disso desnecessários", disse o DJ, que diz que é fã da MC Carol e que ela é uma "relíquia do funk".

Antes disso, LK reproduziu uma nota dizendo que sua agência já entrou em contato com a cantora e que "tudo vai se resolver".

"Nós, da Créu Produções, representantes do artista LK da Escócia, dono do hit 'Tubarão, te amo', viemos por meio dessa comunicar que, sim, ele usou 2,8 segundos da voz da MC Carol, que é uma prática comum no meio do funk, do rap e do hip hop, entretanto estamos tentando contato com a MC por telefone, WhatsApp e Instagram, e ela não responde. Mas digo a todos os fãs: fiquem tranquilos, tudo vai se resolver," diz a nota.