SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz americana Toni Collette, ganhadora de um Globo de Ouro e de um Emmy, anunciou na tarde desta quarta (7) em sua perfil oficial no Instagram, a separação do marido após 20 anos de casamento, um dia após David Galafassi ser clicado aos beijos com outra mulher.

"É com graça e gratidão que anunciamos nosso divórcio. Estamos unidos em nossa decisão e nos separamos com respeito e cuidado contínuo um pelo outro", escreveu a atriz. "Nossos filhos são de suma importância para nós e continuaremos a prosperar como família, embora de forma diferente", completou.

Questionado pelo jornal Daily Mail, Galafassi disse que "não iria se pronunciar" sobre as fotos em que aparece em praia beijando e abraçando uma mulher, identificada pelo veículo como Shannon Egan.

O casal se conheceu em 2002 e tem dois filhos, de 14 e 11 anos.