RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gabi Brandt, 26, anunciou que está esperando o terceiro filho, mas a gestação não é tranquila como as anteriores. A ex-mulher de Saulo Poncio contou que a gravidez é de "extremo risco", após ter sido diagnosticada com um descolamento da placenta. Ela assumiu também que não pretendia falar sobre a novidade, mas acabou sendo "obrigada".

"Mais uma vez, tive minha privacidade invadida e exposta contra a minha vontade, fui forçada a contar (confirmar, né... porque contado já foi) sobre a existência do meu filho", reclamou Gabi.

A influenciadora começou o desabafo como se fosse uma carta direcionada ao filho. Ela revelou a felicidade de ser mais uma vez mãe e como foi bom manter a gravidez em segredo por um tempo. Em seguida, Gabi detalhou a descoberta do bebê. "Descobri a gravidez no dia 13/09. No dia 25/10, foi o dia daquele meu pronunciamento (que se mantém), até então, ninguém sabia da gravidez, éramos eu e você", disse a famosa, citando seu posicionamento quando Saulo foi acusado de agredir a influenciadora Brenda Monique em um show do cantor Mumuzinho. Na ocasião, Brandt reforçou o fim o do casamento, já que os dois estavam separados desde janeiro deste ano.

A mãe de Davi e Henri, do relacionamento com o cantor, ela relatou ter descoberto a gestação de "extremo risco" há um mês e que por isso tem ficado de repouso nas últimas semanas. "Descobri mais um descolamento de placenta e um hematoma. Atualmente, a situação segue a mesma dia após dia. São alguns sangramentos, mas sigo de repouso e me locomovendo apenas para o que for extremamente necessário e orando muito para que tudo dê certo", comentou.

Gabi não perdeu a oportunidade de alfinetar as pessoas que revelaram a sua gestação. "Parabenizo os envolvidos pelo presente que me deram num momento tão difícil e delicado. Vocês me tiraram o direito de expor a gravidez no momento em que eu me sentisse pronta. Vocês me tiraram o direito de contar o sexo do meu filho para a minha família e os meus amigos. Para você, meu filho: eu te amo, você é uma bênção, uma fortaleza", finalizou a influenciadora.