SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos Estados Unidos, o relacionamento romântico entre dois âncoras de televisão da rede ABC News foi motivo para que fossem afastados de suas funções. Com o vazamento de momentos íntimos entre eles, Kim Godwin, presidente da emissora, disse que o assunto era "uma distração interna e externa".

No fim do mês passado, o jornal Daily Mail revelou com exclusividade os bastidores da relação de Amy Robach e TJ Holmes e fotos do casal sozinho em um final de semana. Segundo a publicação, os dois teriam se aproximado em junho quando estavam juntos em Londres cobrindo o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth 2ª para a emissora.

Até onde se sabe, Holmes e Amy foram casados com outras pessoas até agosto deste ano.

Após o afastamento, o programa GMA3, que os dois apresentavam, está sendo comandado temporariamente por Gio Benitez e Stephanie Ramos.