SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (9), o Brasil enfrenta a Croácia em uma nova partida eliminatória da Copa do Mundo. Para demonstrar apoio à seleção brasileira de futebol neste jogo das quartas de final, celebridades publicaram seus looks, palpites e apostas para o resultado.

A atriz Cláudia Ohana mostrou seu look "bem básica", como descreveu. "É que a animação está aumentando. Vocês me entendem né? Rumo ao hexa, Brasil", escreveu, em seu Instagram. Ela aparece vestindo um body azul metalizado com um blazer prateado, segurando uma bola de futebol.

O comentarista Walter Casagrande Jr. também mostrou os preparativos para a partida. Ele, que se envolveu em uma polêmica com Tiago Leifert e ex-jogadores da seleção nesta quinta-feira (8), posou ao lado de repórteres para a cobertura do jogo. "Vamos nessa!", escreveu.

A atriz Paolla Oliveira também posou usando a camisa da seleção brasileira, e brincou sobre as superstições que são criadas em torno do jogo. Toda energia positiva é válida e importante, para tudo que a gente se propõe a fazer", escreveu. "Já já tem jogo! Bora time!".

O pentacampeão Brasil vai para o jogo acumulando três vitórias e uma derrota no Mundial. Na fase de grupos, ganhou de Sérvia (2 a 0) e Suíça (1 a 0) e, com os reservas, perdeu de Camarões (1 a 0). Nas oitavas de final, eliminou a Coreia do Sul com goleada (4 a 1).

