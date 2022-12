SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um fã invadindo o palco de Harry Styles durante show do cantor no Rio de Janeiro, nesta quinta (8).

Logo depois de subir ao palco, o fã é retirado por seguranças, que o impedem de chegar até o cantor. Ao ver o fã, Styles se esquiva. Alguns fãs criticaram a postura do músico.

Styles tem ainda mais três shows para fazer no Brasil. No sábado, se apresenta em Curitiba, e nos dias 13 e 14 volta a São Paulo, onde cantou no dia 6.

Na manhã desta sexta, a produção do evento desmentiu boatos de que instrumentos da banda do músico teriam sido roubados em Curitiba.

As apresentações de Styles no país são parte da sua Love on Tour, originalmente marcada para outubro de 2020. A turnê acontece meses após de ele lançar "Harry's House", seu terceiro disco solo.

Um dos maiores popstars da era atual, o músico veio ao Brasil em 2014, quando ainda era membro do One Direction, e em 2018, dessa vez já em sozinho no palco.