SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o cantor Harry Styles em solo brasileiro, fãs e internautas começaram a pedir que o artista britânico mande boas energias e torça para a seleção brasileira vencer a partida contra a Croácia, que acontece nesta sexta-feira (9), pelas quartas de final.

"Oi, Harry Styles! Aproveita que você está no Brasil e vem assistir ao jogo da Copa na casa da minha amiga comigo", escreveu um internauta que se identifica como Fredricksen (@pitangafred). "A ideia era entregar essa camisa do Brasil para o menino Harry Styles torcer com ela na final da Copa", disse outra, chamada Camilla Freitas (@camillafrts).

"Se dia 13 [de dezembro] é a semifinal da Copa, os portões vão abrir mais cedo e muito provável o Brasil vai jogar, quer dizer que essa é a chance da vida do Harry honrar a tatuagem dele. Harry Styles você tem essa obrigação, está me ouvindo homem?", completou uma terceira, chamada Bia (@_TommoSol28).

O pentacampeão Brasil vai para o jogo acumulando três vitórias e uma derrota no Mundial. Na fase de grupos, ganhou de Sérvia (2 a 0) e Suíça (1 a 0) e, com os reservas, perdeu de Camarões (1 a 0). Nas oitavas de final, eliminou a Coreia do Sul com goleada (4 a 1).

