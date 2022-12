SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a eliminação da seleção brasileira pela Croácia na Copa do Mundo no Qatar, o apresentador Tiago Leifert disse no programa Hora da Copa (Globoplay) que resta aos torcedores brasileiros torcer para que a Argentina seja eliminada nas quartas de final.

"O que nos resta é a Holanda passar pela Argentina para ela não ser campeã mundial. Nós perdemos e o que a gente faz é secar as outras [seleções]", disse Leifert, que não esconde a rivalidade com os argentinos no futebol. "Hoje a Holanda é o Brasil na Copa do Mundo."

Brincadeiras a parte, o apresentador lamentou a eliminação do Brasil na Copa porque considera a seleção atual uma das melhores dos últimos tempos. Ele destacou que a bola passou muito perto da mão do goleiro Alisson na defesa dos pênaltis: "A gente perdeu uma Copa por 10 centímetros."

A seleção perdeu para a Croácia nos pênaltis, essa é a segunda eliminação consecutiva nas quartas de final. Nesta sexta-feira (9), em seu jogo mais difícil na Copa do Mundo no Qatar, o Brasil empatou com a Croácia por 1 a 1, na prorrogação, e acabou superado nos pênaltis por 4 a 2.