SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Quando comecei, eu não sabia nem o que era ser um influenciador". Agora, aos 22 anos, Raphael Vicente entende muito bem a profissão e enxerga nela uma possibilidade de melhorar a vida de sua família e a dos moradores do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Tudo por meio de muita dança e bom humor -suas marcas registradas.

Na semana passada, ele bombou na internet ao ter sua versão de "Waka Waka" notada pela cantora Shakira, 45. A colombiana o elogiou e ainda fez um convite para que ele dance em uma futura apresentação no Brasil. "Fiquei assustado. Um amigo me avisou [que eu estava sendo falado] e já achei que fosse alguma fofoca com o meu nome. Quando abri e vi que era ela, fiquei mais assustado ainda. Ela é um ícone da Copa do Mundo."

No vídeo, ele dança ao lado de moradores e simula o clima da Copa do Mundo na comunidade em que cresceu. O jovem conta que um de seus maiores propósitos com a profissão é fazer com que todos vejam a Maré "com olhos reais". "Só quem mora sabe a realidade, que não é essa da violência, das drogas e das operações [policiais]. Sempre tento mostrar que a Maré é um lugar de amor."

Raphael Vicente, que diz se inspirar em nomes como Tata Werneck, Will Smith e Paulo Gustavo, começou a fazer vídeos quando tinha 14 anos, usando o aplicativo Vine -que não existe mais. Desde então, não parou de se dedicar à criação de conteúdo. Ele conta que aprendeu a maior parte do trabalho sozinho, vendo vídeos tutoriais, e na prática, mexendo nas opções de vários aplicativos de edição.

Em 2019, ele fundou o grupo Dance Maré e foi aprovado em um curso na UFRJ, que optou por trancar. Foi no ano seguinte, em meio à pandemia de coronavírus, que ele conheceu o TikTok, plataforma que o fez ter alcance nacional. Hoje, com mais de 3 milhões de seguidores, o carioca afirma sentir o peso do título de "influenciador". "Quero fazer jus, não tem porque estar ganhando visibilidade e não usá-la para falar de temas que eu e outros jovens vivemos", avalia.

Na plataforma de vídeos, o rapaz costuma gravar ao lado da avó Maria Antônia, da madrinha Luciene, da irmã Maria Eduarda, do afilhado William e até de Scott, seu cachorro. Ele diz que fazer vídeos e roteiros com a família sempre foi um processo natural, e que, com o passar do tempo, virou algo imprescindível para ele. "Eu não penso em criar sem eles no meio, eu dou um jeito de colocar até onde eles não precisam aparecer."

Com a fama, ele afirma que já recebeu até convite para estrelar um reality show inspirado nas irmãs Kardashians. "Querem acompanhar a vida dos Vicentes, como se fossem elas", constata, aos risos.

Raphael Vicente se diz realizado, mas não quer parar por aí. "Estou no processo de estudo da dança há dois anos. Me sinto muito inseguro de gravar danças, mas eu amo. Pretendo também fazer minha websérie. Quero que meus vídeos sejam um pouco mais longos", acrescenta. "E ainda quero fazer uma faculdade de cinema para me aprofundar mais e mais nisso."

Para o futuro, o jovem afirma que tem muitos objetivos, mas ainda não traçou metas -ele explica que costuma fazer isso só no começo de cada ano. Porém, ele sabe que a carreira ainda está apenas começando e que vai precisar buscar se atualizar constantemente para se manter nela. "Ainda tenho muitos sonhos. E não gosto de ficar muito tempo em um formato, gosto sempre de me reinventar."