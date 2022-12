RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ainda faltam cinco meses para Lua nascer, mas Viih Tube e Eliezer já fazem planos não só de morarem juntos em uma casa grande com quintal como de comprarem um imóvel fora do centro de São Paulo. Dona de uma cobertura duplex no Morumbi, região nobre da capital paulista, a influenciadora revelou que quer um espaço com a "cara" do casal.

"Comprei esse apartamento há muito tempo, então, ele tem mais o meu estilo, o meu jeito. Agora com a chegada da nossa filha, queremos uma casa com carinha de nós dois", disse Viih. "A ideia é sair daqui do centro de São Paulo. A gente quer quintal, gramado e criança brincando na rua", destacou Eliezer.

A ex-participante do BBB 21 revelou que os dois ainda são namorados e não moram oficialmente juntos. A revelação aconteceu no Programa Eliana, que vai ao ar neste domingo (11), no SBT. "Ele fica um pouco lá [apartamento do Eliezer também é em São Paulo] e um pouco aqui, mas o Eliezer nunca me deixa sozinha. Não fico um dia sozinha", reconheceu Viih Tube.

Eliezer não demorou para explicar: "Claro. Você não toma remédio nem come. Se eu deixar ela sozinha, só vai comer macarrão instantâneo. Eu tenho que falar: 'Vai tomar banho Vitória!'". E aí foi a vez da apresentadora do SBT ser um pouco indiscreta: "Você não é chegada no banho, não?".Viih Tube respondeu com sinceridade. "Me dá uma preguicinha às vezes, mas eu tomo banho", comentou.

A falta de banho de Viih dentro do Big Brother Brasil deu o que falar na época. O Fantástico até fez uma reportagem sobre a frequência dos banhos dos participantes. Uma tabela com o número de vezes que cada um entrou debaixo do chuveiro no programa viralizou nas redes sociais. Segundo apontou a atração, a então sister tinha tomado 22 banhos em 42 dias.