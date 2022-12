SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo Corasini, de 12 anos, voltou a andar três meses após sofrer um acidente. Ele ficou conhecido por interpretar o personagem na Tadeu durante a infância em "Pantanal" (TV Globo).

O ator começou a reaprender a andar há cerca de um mês em meio.

"Foi mais de um mês deitado o dia todo, as necessidades na cama, banho de leito, tudo na cama", disse Fernanda Corasini, mãe de Gustavo, ao "Fantástico" (TV Globo).

"Banho era um evento, precisava de três para levar até o banheiro, pra ter o cuidado de não lesionar, de não machucar", relatou.

Desde que tirou os pinos da perna, Gustavo tem realizado fisioterapia quase todos os dias e já voltou a trabalhar. O adolescente gravou algumas cenas de "A Era dos Humanos", série documental do Globoplay.

"Eu queria me recuperar para voltar a trabalhar logo, voltar a gravar, que é isso que eu gosto de fazer", disse o ator.

A reportagem também mostrou como está Márcia, mãe de Eduardo, amigo de Gustavo que morreu no acidente.

A diarista, que tem outros 4 filhos, se emocionou ao falar do filho.

"Eduardo era um irmão, pai dos próprios irmãos, braço direito e esquerdo da mãe dele. essa perda fez com que ela ficasse mais frágil, tem que trabalhar mais para sustentar os filhos", disse Fernanda.

A família e amigos do Gustavo organizaram campanha para comprar uma casa para Márcia.

"Agora a gente tem que cumprir o sonho do Eduardo. Já que ele não tá mais aqui, a gente vai ajudar, já que era isso que ele queria", afirmou Gustavo.

Eu acho que meu maior presente de natal foi ao vivo. Maior presente do ano. Eu praticamente renasci. Gustavo Corasini

O acidente O menino de 12 anos estava com amigos, colocando bandeirinhas decorativas para a Copa do Mundo na rua em que mora, quando ele e o amigo Eduardo foram atropelados por uma moradora que retirava o carro para abrir passagem para a ambulância. Eduardo morreu no local. Já Gustavo precisou de cirurgias em virtude das fraturas no braço, perna e bacia.

Gustavo ganhou destaque como Tadeu em "Pantanal", mas também já atuou nas séries "Carcereiros" (TV Globo), "3%" e "O Escolhido" (ambas da Netflix), e da novela "Gênesis" (Record TV).