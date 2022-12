SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A penúltima roça da edição de "A Fazenda 2022" (RecordTV) foi formada na noite deste domingo (11), de uma forma muito diferente.

Após a prova surpresa que contou com a participação dos ex-peões, o top 5 foi surpreendido com a revelação de uma nova roça. Pelé foi o grande vencedor da prova e, além de R$9 mil, o cantor foi o único peão a estar salvo da berlinda. André, Bárbara, Bia e Iran estão na roça, e pediram aos fãs que os deixem na Fazenda.

Como sempre, Galisteu deu a cada peão da roça um minuto para pedir votos. André foi quem começou: "Bom, galera, agora não tem jeito, realmente chegamos a parte final do jogo. Vocês sabem de toda minha trajetória até aqui: jogo honesto, limpo e com verdade. Então, você que gosta do André, você que torce pelo André, tem que votar muito", disse o peão.

Bárbara também falou com seus fãs: "Brasil, todos vocês que amam A Fazenda, que estão me acompanhando desde o início, que vêem como eu estou feliz de estar aqui, como eu quis estar aqui, viver intensamente a Fazenda. Vivi tudo que era possível com alegria, com choro, com meu posicionamento, sendo eu com toda a intensidade. E eu quero muito pedir o voto de vocês", disse a última fazendeira.

Bia ficou nervosa ao falar com o público. "Eu sei que eu sou horrível pedindo voto, mas agora eu tô com o coração aberto aqui pra pedir pra vocês. Vota muito em mim. Estamos na reta final do jogo, quero muito continuar jogando. Fui eu mesma aqui dentro, me esforcei pra caramba. Sou muito grata por vocês terem me colocado aqui, mas agora eu preciso da ajuda de vocês pra poder continuar", disse ela.

Iran já estava esperando sua chance. "Pela segunda vez eu tô aqui pra pedir o voto de vocês. Fui honesto, fui verdadeiro, tentei ser o mais prestativo possível sempre com todo mundo. Amo esse jogo e desejo muito chegar na final mas, pra isso, eu preciso do voto de vocês. Então vota muito. Vamos fazer aquela corrente do bem", disse ele.

O peão eliminado nesta roça sairá na noite de amanhã, quando uma nova berlinda será formada - a última da edição. Esta roça definirá os finalistas do reality.