SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, em uma disputa de pênaltis contra a Croácia, uma imagem viralizou nas redes sociais: Mesmo aos prantos com a derrota, Neymar abraçou um garoto croata, que vestia a camisa 4, do jogador Ivan Perisic -que agradeceu a atitude do camisa 10 nas redes.

"Obrigado, Neymar. Isso significou muito para ele", escreveu o atleta. O garoto vestia a camisa com o nome "Leo" e muitos não sabiam que ele é filho de Perisic. Antes mesmo do agradecimento do jogador europeu, muitos já haviam elogiado a atitude de Neymar.

O vídeo já ultrapassa as 900 mil curtidas e 26 mil comentários. Na publicação, personalidades brasileiras como Camila Loures, Falcão e Tania Khalil comentaram com emojis e demonstraram apoio à atitude do camisa 10 da seleção.

A seleção de Tite foi eliminada, mais uma vez, nas quartas de final, após perder nos pênaltis por 4 a 2. No tempo normal, houve um empate por 0 a 0. Na prorrogação, Neymar chegou a colocar o Brasil na frente, mas Petkovic igualou no segundo tempo extra.

Nas cobranças, Rodrygo parou no goleiro e Marquinhos, na trave. A Croácia acertou todas as suas cobranças. Agora, a Croácia espera o vencedor do confronto entre Argentina e Holanda, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail.