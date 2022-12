SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ativista e influenciadora Kely Nascimento, 55, chegou ao Brasil e compartilhou registros ao lado do pai, Pelé, 82, nesta segunda-feira (12). Ela veio ao país para acompanhar o tratamento do Rei do Futebol, que segue internado no Hospital Isarelita Albert Einstein, em São Paulo.

Em seu perfil oficial do Instagram, ela compartilhou uma foto segurando a mão do ex-jogador, e em outro registro, mostrou que estava trabalhando do quarto do hospital. "Gratidão por café e por trabalho remoto", escreveu na legenda do Story.

Pelé está internado desde 29 de novembro, tratando de um câncer na região do cólon e de uma infecção respiratória. No último boletim médico, compartilhado com a imprensa em 6 de dezembro, o hospital informou que o ex-atleta apresentava uma "melhora progressiva".

O craque foi submetido no ano passado a uma cirurgia por causa de um câncer no cólon. No início de 2022, foram identificadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. Como mostrou a Folha em 2 de dezembro, ele deixou de responder à quimioterapia e passou a receber cuidados paliativos.

Isso significa que o tratamento quimioterápico foi suspenso e foram adotadas medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar. As filhas de Pelé reagiram tentando tranquilizar os fãs. "Não gosto de falar que o tratamento do câncer não está dando certo. Já deu, está dando. Só de ele estar aqui, estar respirando, já está dando supercerto", disse Flávia Cristina, 53, à TV Globo.