SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bastou a atriz Bruna Linzmeyer, 30, publicar uma foto de biquíni nas redes sociais para que uma enxurrada de críticas começasse. Muita gente tem ido ao Instagram dela comentar sobre a escolha dela de manter pelos aparentes tanto das axilas quanto da virilha.

A ideia inicial de Bruna era mostrar a competição de nado no mar da qual fez parte e inclusive ganhou medalha. Mas logo o tema ficou de lado e o que se percebeu foram ofensas e observações desagradáveis.

Porém, com a repercussão do assunto, outras pessoas resolveram povoar o perfil da atriz com mensagens positivas e de incentivo. "É nessas horas que eu odeio a internet porque ela dá voz para esse monte de gente que sempre tem algo para falar do corpo dos outros", opinou o perfil @monevedoy.

"O ano é 2022 e o povo descobrindo que ninguém é obrigado a se depilar", postou o perfil @_evegiannini. "As pessoas gostam de cuidar umas das vidas das outras, deixa a menina, gente! Tanta coisa legal para comentar no post dela e vocês fazem questão de falar o que não foi perguntado", escreveu @eliza_livya.

Desde 2018 que Bruna fala sobre a liberdade de ter pelos no corpo. "Ter pelos e não querer ser mãe não é para provocar. É realmente quem sou. Me surpreende, incomoda, que isso seja uma questão para os outros, uma provocação. A mulher não precisa ser mãe para ser mulher. E uma mulher adulta tem pelos", afirmou a atriz na ocasião.