SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Silvio Santos comemora 92 anos nesta segunda-feira (12) e recebeu homenagens de suas filhas nas redes sociais. Ao longo do dia, Silvia e Cíntia Abravanel publicaram fotos raras ao lado do apresentador, que não tem perspectivas de retornar ao ar.

Cintia, 58, a filha mais velha de Silvio, artista plástica e mãe de Tiago Abravanel, 35, compartilhou registros no feed de seu perfil do Instagram e também nos Stories. "Chegar aos 92 anos com tanta energia de viver não é para qualquer um, mas você faz parecer fácil!", escreveu, na publicação.

Silvia, 51, também compartilhou fotos e uma homenagem ao pai. "Dia de comemorar muitas histórias, muitas experiências, muitas risadas, muita saúde, muita alegria, muita paz e muita união da família, e muito, muito Deus te abençoando cada segundo da sua vida, meu paizinho amado."

Nos comentários da publicação, diversos famosos celebraram o aniversário do comunicador. "Viva! Que Deus abençoe a vida dele com muita saúde e alegria! Sou muito fã!", escreveu João Pedro Delfino, da novela "Poliana Moça". Raul Gil e Yudi Tamashiro também comentaram nas publicações.

Recentemente, a Star+ lançou a série "O Rei da TV", com José Rubens Cachá no papel de Silvio Santos. A produção não foi bem recebida pelo biografado nem pelas seis herdeiras. O enredo focaliza relação com a primeira esposa, Cidinha, mãe de Cíntia e de Silvia Abravanel. Outra ficção biográfica é o filme protagonizado por Rodrigo Faro no papel do apresentador e empresário.