SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Brendan Fraser, indicado na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama do Globo de Ouro de 2023, disse que não comparecerá à cerimônia de entrega dos prêmios. O ator, que protagoniza o filme "A Baleia", acusou de assédio sexual Philip Berk, ex-presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, organização responsável pelo prêmio.

Em uma entrevista à revista GQ, em 2018, Fraser disse que o jornalista o apalpou durante um almoço no Hotel Beverly Hills em 2003. Questionado se compareceria ao prêmio caso fosse indicado em uma nova entrevista à GQ, o ator disse que não.

"Tenho mais história com a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood do que respeito. Não, não participarei.", disse. "Minha mãe não criou um hipócrita. Podem me chamar de várias coisas, mas não disto."

Philip Berk não sofreu nenhuma medida disciplinar, uma vez que a associação concluiu que o incidente não passou de uma piada. Fraser considera o incidente um dos fatores que o levaram a sumir de Hollywood por um tempo.