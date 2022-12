RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Emily Blunt, 39, ainda guarda boas lembranças dos bastidores do filme "No Limite do Amanhã" (2014), mas a atriz acabou de revelar uma pequena saia justa que teve com Tom Cruise, 60, durante as gravações. A atriz contou ter levado uma bronca do companheiro ao assumir que estava com muito medo em uma cena de ação.

"Nós tínhamos que usar uns equipamentos enormes e pesados. Era uma coisa meio futurista e mais com 38 Kg. Na hora, eu achei que seria melhor usar os recursos da computação gráfica, mas os diretores queriam algo mais físico",começou Blunt contando os detalhes da produção. "Na primeira vez que coloquei a roupa, comecei a chorar e ele [Cruise] não soube como reagir".

Emily recordou ter ficado com tanto medo que decidiu abrir o jogo para Tom Cruise. "Falei, 'Tom, não tenho certeza se vou dar conta dessa cena inteira. Estou com um pouco de pânico em relação a essa sequência'. Ele então ficou me encarando por um longo tempo, sem saber como reagir, aí ele falou, 'vamos lá, deixa de ser covarde, ok?'", confessou ela, entre risos, ao podcast SmartLess.

A atriz reconheceu ter ficado surpresa com a bronca. "Comecei a gargalhar da situação e fiz toda a cena.", explicou Blunt. Procurado pela imprensa internacional para comentar a revelação feita por colega de profissão, o ator ainda não se pronunciou. Cruise tem fama na indústria do cinema de dispensar dublês em cenas de ação de suas produções.