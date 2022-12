SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ruth Wilson, 40, ganhadora do Globo de Ouro de melhor atriz pela série "The Affair", disse que não tem planos de se casar porque não acredita em instituições, mas em relacionamentos e conexões fortes. A afirmação foi feita em entrevista ao jornal The Guardian.

"Eu tenho um relacionamento muito forte há vários anos. [Ela está com um escritor americano, mas nunca o revelou o nome]. Acredito que o valor de ter alguém em sua vida que o entenda e o veja é enorme. E estou tão feliz por tê-lo. Mas não acredito em instituições ", disse.

No entanto, a atriz afirmou que não acredita em instituições e sente-se um pouco limitada por ter que se conformar com ideias de outras pessoas sobre o que é um relacionamento ou onde ela deveria estar neste momento da vida. "Parece dogmático para mim."

Ela brincou dizendo que a resistência ao casamento poderia genética porque o avô, o escritor e espião Alexander Wilson, era polígamo. A avó da atriz descobriu os outros relacionamento após a morte do marido e a história foi contada no drama histórico "Sra. Wilson" (2018), no qual Ruth interpreta a própria avó. "Sim, [a resistência ao casamento} é genética. Sabe, meu avô morreu antes mesmo de eu nascer, e meus pais têm um ótimo casamento. Devem ter pulado uma geração."

Apesar do medo do compromisso, a atriz afirmou que pensa em ter filhos, mas admite que ainda não sabe como poderia conciliar a carreira e uma criança. "Eu questiono como isso é possível. A viagem. A quantidade de tempo mental que leva. Não tenho certeza de como poderia fazer isso."