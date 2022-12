SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelé Milflows, Bárbara Borges, Iran Malfitano e Bia Miranda disputam a última roça da temporada de A Fazenda 14, que vai definir os três finalistas do reality. André Marinho foi o 13º peão eliminado, na noite desta segunda-feira (12), e perdeu a chance de brigar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Desta vez, Adriane Galisteu anunciou os peões salvos, mas foi mostrada apenas porcentagem de votos de André, que foi de 3,49%. No reality da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa a competição.

André disse que os quatro peões finalistas -Pelé Milflows, Babi, Iran e Bia- merecem ganhar o prêmio, mas ele acredita que a atriz vai vencer o reality. "Na minha concepção, a Babi vai ganhar o reality, ela se mostrou uma guerreira dentro do jogo", disse André.

Babi foi a primeira peoa a receber uma nova chance do público de voltar ao jogo. Antes de deixar a área de eliminação, ela abraçou os três peões que disputavam com ela a permanência na fazenda. Ela foi recebida com festa por Pelé, que se livrou da roça no domingo (11) após ganhar uma prova.

Iran foi o segundo peão salvo pelo público do reality e voltou emocionado para a sede. Ele gritou o nome da filha, disse que tudo que estava fazendo era por ela e agradeceu aos votos. O ator foi recebido com festa e abraços por Pelé e Babi.

Única remanescente do grupo A, Bia foi a terceira peoa salva pelo público e voltou para a sede agradecendo os votos. "Obrigada, Brasil", disse a peoa. Quando entrou na sede da fazenda ela foi recebida com palmas pelos outros peões, que deram parabéns pela volta da roça.

Antes de encerrar o programa, Galisteu informou que acabou o trato dos animais. Em seguida, ela anunciou a roça surpresa para definir o trio finalista e pediu para eles pedirem votos para serem os finalistas.