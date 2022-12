SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar dos rumores de romance com o apresentador americano Trevor Noah, o site Page Six afirma que a cantora britânica Dua Lipa está envolvida com o rapper Jack Harlow, amigo de Anitta --que, inclusive, já participou de um clipe do artista.

Harlow homenageou a cantora no último álbum que lançou, em maio, com a faixa "Dua Lipa". Durante uma entrevista, o rapper disse que ligou para a artista para apresentar a canção mas, apesar disso, os dois se conheceram pessoalmente apenas no mês passado em um evento da revista Variety, em Los Angeles.

Segundo a publicação, Dua Lipa ficou bastante apaixonada pelo cantor e, desde então, eles estão "em constante comunicação". Já Harlow está bem interessado na cantora e vai investir para "o romance continuar".

Ainda conforme o jornal, o rapper viajou para Nova York na semana passada para ver Dua Lipa após um show dela, e fontes dizem que eles saíram para almoçar no dia seguinte.

Em setembro, a cantora e o apresentador Trevor Noah foram vistos aos beijos em um jantar romântico.