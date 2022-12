SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um sinal de mudanças internas, a Jovem Pan afastou o jornalista Tiago Pavinatto do comando do televisivo Linha de Frente pela atitude que teve durante a transmissão ao vivo da diplomação do presidente eleito Lula (PT), nesta segunda-feira (12).

Enquanto Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) discursava, Pavinatto fez expressões faciais de dúvida e surpresa e chegou a mastigar a ponta de uma caneta, rasgar ao meio uma folha de papel e levar dois dedos à boca.

Procurada, a emissora confirmou a suspensão das atividades do jornalista na empresa. "O apresentador Tiago Pavinatto foi advertido pela direção da emissora por ter contrariado orientações editoriais e pela postura inadequada durante o programa desta segunda-feira", disse em nota.

O jornalista não apresentou a edição desta terça. Após a vitória de Lula, a Jovem Pan realizou diversas demissões de jornalistas, apresentadores e comentaristas por endossarem a linha editorial da emissora a favor de Jair Bolsonaro (PL).