RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho passou a tarde desta terça-feira (13) no Hospital da Unimed na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A cantora deu entrada na clínica com manchas vermelhas nas pernas, que levantaram suspeita de uma trombose [formação de coágulo sanguíneo em uma ou mais veias das pernas e das coxas]. Após exames, a hipótese foi descartada. Diagnóstico: pico de estresse.

Liberada no final da tarde, a funkeira já foi para casa, também no bairro da Barra. Segundo sua assessoria, Jojo está descansado antes de começar a se preparar para mais uma participação no programa Central da Copa ao lado de Alex Escobar, Fred e o convidado, o ator Nicolas Prattes. O quarteto vai comentar a vitória da Argentina sobre a Croácia. Os argentinos estão na final da Copa do Mundo do Qatar.

"Ela agora está bem.", comentou a equipe de Jojo ao F5. Nos últimos dias, a cantora passou por situações que a deixaram muito agitada. No sábado (10), a cantora revelou no Instagram que tinha procurado a DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) para abrir um boletim de ocorrência e solicitar medida protetiva contra o ex-marido.

Durante uma briga, Lucas Souza teria agredido Todynho verbalmente. "Agressão não é só física, é psicológica também. Uma mulher, quando ela diz que não, é não. Não aceito falta de respeito, até porque eu não desrespeitei ele, não o diminuí como homem, e não vou aceitar que ele faça isso comigo.", disse.

Quando soube da denúncia, Lucas usou também as redes para explicar a situação. Ele confirmou os xingamentos e pediu desculpas para apresentadora. "Estou te pedindo desculpa aqui, em público. Mas nunca ameacei. Assim como ela me xingou, eu xinguei ela. Mas medida protetiva, cara? Eu nunca ameacei ninguém e nunca ia tocar em mulher nenhuma. A pessoa parece que não me conhece", reclamou o militar.