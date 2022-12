SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Márcio Gomes cometeu um erro durante a transmissão do CNN Prime Time, telejornal que apresenta na CNN Brasil. Nesta segunda-feira (12), o ex-funcionário do Grupo Globo se confundiu e chamou o canal de GloboNews, veículo onde trabalhou até 2020.

O jornalista dava as notícias sobre as manifestações em apoio a Bolsonaro (PL) em Brasília, que se posicionam contra a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Após a exibição de comerciais, o jornalista abriu o bloco dizendo "A GloboNews...", e interrompeu sua fala. Em seguida, se corrigiu, sem comentar sobre o erro. "A CNN continua com sua cobertura especial dos atos e manifestações de bolsonaristas em Brasília".

Hoje funcionário da CNN, Márcio Gomes entrou para o Grupo Globo em 1995 e trabalhou na GloboNews de 1996 a 1998. Em 2020, chegou a voltar para o canal, mas deixou a emissora no mesmo ano para ir para a CNN Brasil.