SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB e cantora sertaneja Gabi Martins, 26, contou que está se sentindo melhor após a reversão dos procedimentos de harmonização facial que fez no rosto. Ela esteve no programa Encontro com Patrícia Poeta (Globo) nesta quarta-feira (14) e comentou sobre a repercussão de seus procedimentos.

"Na época eu empolguei um pouco, vi todo mundo fazendo e decidi fazer. Eu fiz boca, preenchimento na olheira, na bochecha, no queixo e acabei ficando morena. Aí publiquei uma foto e repercutiu muito, o pessoal falou que estava muito diferente", relembrou.

Na época, Gabi recebeu muitas críticas de internautas por ter alterado o rosto. "Realmente eu tinha exagerado, e então retirei", acrescentou ela, explicando que realizou procedimentos para a retirada da harmonização. "Foi por pressão da sociedade que fiz, hoje eu me sinto mais natural e mais feliz".

Em 2021, ela havia contado que se submeteu a um preenchimento labial, além de ter feito lipoaspiração e colocado implante de próteses de silicone. Em suas redes sociais, a artista comemorou a remoção dos procedimentos de harmonização.

"Minha harmonização saiu tudo já! Muita gente tem gostado mais do meu rosto natural, fico feliz!", escreveu no início deste mês de dezembro. Enquanto a artista esteve no programa matinal, seu nome chegou a ficar entre os tópicos mais comentados do Twitter no Brasil.