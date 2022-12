RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Simony usou as redes para contar aos seguidores que terminou as 30 sessões de radioterapia que faltavam para completar o tratamento contra o câncer de intestino, descoberto em agosto. A cantora se emocionou ao agradecer as orações dos amigos e fãs. "Não quero pedir nada, só agradecer. Foram dias difíceis, chorei muito, mas nunca perdi a fé. Sexta-feira, vou para casa com a certeza da minha cura", escreveu Simony nesta quarta-feira (14).

Ela já tinha postado um vídeo a caminho da sessão contando sobre o dia que seria muito especial. "Foram 30 dias, todos os dias, descansando só final de semana e, estou super no finalzinho. E estou tão feliz", disse ela, que seguiu de ambulância para o local.

A cantora se surpreendeu com a recepção da equipe médica, agradeceu pelos cuidados nos últimos quatro meses e festejou no final do vídeo com um grito de alegria. "Acabou, gente!".

Simony descobriu a doença por conta do aparecimento de gânglios na virilha. "Costumo dizer que esse gânglio me salvou", comentou Simony no início de agosto quando anunciou a doença. "Por conta de uma íngua, fui fazer meus exames, que é importantíssimo. Nem sabia que precisávamos fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos, precisa estar no check up todo ano. Por esse exame, eu descobri um câncer", explicou ela que também contou o motivo que a fez revelar o problema.

"Temos que dar isso para ajudar outras pessoas a se curarem e terem a força que estou tendo aqui. Estou muito forte e confiante, vocês não têm noção. De verdade! Eu nunca entrei numa briga para não sair ganhando. Jamais! Sou forte mesmo", completou a artista.