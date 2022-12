SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Fábio Porchat fará uma homenagem a Jô Soares no palco do Domingão com Huck, da Globo. O tributo ao apresentador que morreu em agosto deste ano será gravado nesta sexta (16), mas vai ao ar no domingo de Natal.

Na data, a atração comandada por Luciano Huck exibirá o Melhores do Ano, quadro que premia os destaques do entretenimento e do jornalismo da Globo em 2022, escolhidos por meio de votação popular.

Porchat foi revelado por Jô Soares em 2002. O hoje humorista do Porta dos Fundos estava na plateia do Programa do Jô e pediu para fazer uma apresentação ?desejo que foi atendido pelo humorista. "Eu tinha 18 anos e ali eu descobri que queria passar o resto da minha vida fazendo os outros darem risada", afirmou Porchat à Folha de S.Paulo.

Na ocasião, ele fez sucesso ao interpretar uma cena que havia escrito, inspirada na história da série "Os Normais".

"O Jô mudou os rumos da comédia no país, tanto pelas suas realizações, pelos seus personagens, pelos comentários ácidos e no ponto, quanto por abrir a porta para tantos comediantes de tantas gerações. Era o YouTube da sua época, era ele que fazia os comediantes bombarem", já disse Porchat.