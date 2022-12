SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dois shows marcados para São Paulo, um nesta quinta (15) e outro no domingo (18), o roqueiro Rob Halford, 71, do Judas Priest, revelou em entrevista ao G1 que o fato de ter se declarado gay ajudou muitos outros metaleiros do mundo todo.

"Quando eu saí do armário oficialmente (outra coisa que aconteceu antes da internet), eu recebi cartas e cartões-postais de todo o mundo de metaleiros dizendo: 'eu sou como você', ou 'por causa do que você fez, eu consegui contar para minha mãe e meu pai, para meus colegas de trabalho, ou meus amigos da escola'", revelou.

Segundo o roqueiro, essa representatividade foi incrível e inimaginável. "Você não pensa nisso por que está sentindo tanta dor por si mesmo. Você está sofrendo porque está se segurando. Em primeiro lugar, você tem que amar a si mesmo, e aí espalhar esse amor pelo resto do mundo. Amar a si mesmo é amar sua identidade e sua identidade sexual", definiu.

Atualmente, a banda está finalizando um álbum e retomou a turnê para celebrar 50 anos de carreira.