RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Parece que a rivalidade entre Deolane Bezerra e Thomaz Costa vai continuar por muito tempo fora de A Fazenda 14. Nesta quinta-feira (15), dia da final do reality rural da Record, os dois trocaram farpas nas redes. A discussão começou após outro participante da edição ter comentado que a advogada seria a protagonista da atração.

Aliado de Deolane, Lucas Santos comentou que Bárbara Borges, a favorita nas pesquisas para vencer a competição, só existia por conta da advogada: "Babi só existe por conta da Deolane, é isso. Quem não gostar, toma dramin que passa", disse o ex-peão.

Thomaz Costa, então, saiu em defesa da atriz e, por tabela, alfinetou a peoa que tinha desistido de A Fazenda há duas semanas. Ela deixou o jogo após o retorno da ex-paquita de uma roça falsa: "E a Deolane só existe por causa do MC Kevin", comentou o ator.

Revoltada com o comentário do ex-Carrossel, Deolane rebateu Thomaz: "Falou o ex de Larissa Manoela, aproveitador de ?homens mais velhos?. Você deveria era ter vergonha nessa sua cara. Vai trabalhar que você ganha mais", disse ela. Em seguida, ela ainda debochou da situação: "Não posso cair nessas armadilhas, eu não posso", escreveu a advogada.