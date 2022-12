SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar Jr., 30, recebeu novas críticas por ter dado uma festa na mansão de sua irmã, Rafaella, após afirmar que estava "psicologicamente destruído" com eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Durante o programa Os Donos da Bola (Band), o apresentador Neto reprovou a atitude do atleta.

"Todo mundo tem o direito de fazer festa. Porém, se vocês estão destruídos psicologicamente, vocês não estão prontos para fazer festa. Tem que respeitar o povo brasileiro", disse ele, que ainda comparou o camisa 10 da seleção brasileira com outros craques que também deixaram a Copa.

"Alguém viu o Cristiano Ronaldo fazer alguma coisa depois que perdeu? Alguém viu o De Bruyne? O que eu vi na Copa do Mundo foi uma vergonha". Sem Neymar, a final da competição terá duas estrelas do Paris Saint-Germain disputando o título de melhor do mundo.

De um lado, Messi defende a Argentina em busca de seu terceiro mundial, quebrando um jejum de mais de 40 anos. Do outro, Mbappé, da França, também busca o terceiro título para sua seleção. A final acontece neste domingo (18), às 12h, no estádio de Lusail.