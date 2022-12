SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Angelina Jolie, 47, encerrou a parceria com a Agência de Refugiados da ONU, após 20 anos de campanha em apoio a pessoas refugiadas que foram deslocadas à força em todo o mundo, segundo o Hollywood Repórter. Ela disse, em comunicado conjunto com a ONU, que pretende abordar um conjunto mais amplo de questões humanitárias e de direitos humanos.

"Depois de 20 anos trabalhando no sistema da ONU, sinto que é hora de trabalhar de forma diferente, me envolvendo diretamente com refugiados e organizações locais e apoiando sua defesa de soluções", disse Jolie enquanto procura trabalhar além da ACNUR (Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados).

A atriz agradeceu por ter atuado como enviada especial da ACNUR. "Sou grata pelo privilégio e pela oportunidade que tive de trabalhar com tantos funcionários de campo do ACNUR excepcionais e dedicados e outros colegas que fazem um trabalho de salvamento de vidas em todo."

Jolie, que faz doações e ajuda a arrecadar dinheiro para diferentes organizações que ajudam refugiados, falou que pretende continuar com o trabalho fora do ACNUR. "Vou continuar a fazer tudo ao meu alcance nos próximos anos para apoiar os refugiados e outras pessoas deslocadas."

Jolie trabalhava com o ACNUR desde 2001, primeiro como embaixadora da boa vontade da ONU e, em 2012, foi nomeada enviada especial. Ela completou cerca de 60 missões de campo para se encontrar com pessoas deslocadas em busca de refúgio do exílio forçado. A viagem mais recente foi ao Iêmen e Burkina Faso.