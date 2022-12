SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Cassio Scapin voltará a interpretar Santos Dumont ?ele fez o papel do "pai da aviação" em 2004, na minissérie "Um Só Coração", da Globo. O artista protagonizará agora o espetáculo "Além do Ar ? Um Musical Inspirado em Santos Dumont", no Teatro Opus Frei Caneca, a partir do dia 13 de janeiro, em São Paulo.

A peça é realizada pela Fundação Lia Maria Aguiar, organização que atua em Campos do Jordão. Além de Cassio, o ator Mateus Ribeiro também interpreta Santos Dumont na peça.l