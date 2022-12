RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Estrela de "Avatar", Sam Worthington, 46, revelou ao mundo que por pouco o alcoolismo não acabou com o seu casamento, e também com sua carreira. Em entrevista à "Variety", o ator australiano de origem britânica associou o início de seus problemas com álcool coincidiram à fama conquistada subitamente, logo após o lançamento do primeiro filme da franquia, em 2009.

Sam bebia antes de filmar e até hoje não sabe dizer se seus colegas de profissão percebiam que ele estava alcoolizado. "Talvez eles pudessem até sentir o cheiro, mas não falavam nada. Eu ainda conseguia fazer o meu trabalho, só acho que não conseguia fazer muito bem", revela.

Ataques de fúria também eram frequentes. "Eu surtava quando alguém me pedia uma foto. Se alguém chegava perto de mim, a minha ansiedade explodia", disse o ator, durante a campanha de divulgação do recém-lançado "Avatar: O Caminho da Água".

Foi aí que Sam começou a beber. E a exagerar na dose, sem que percebesse. "Eu achava que era normal, não gostava de quem eu era e a bebida me ajudava a encarar o dia". O ator diz que beber em excesso é um hábito enraizado na sociedade australiana e este pode ter sido um dos motivos pelo qual demorou a pedir ajuda. "Nós não falamos sobre alcoólicos anônimos, não reconhecemos como uma doença".

Após ?Avatar?, ele atuou em ?O Exterminador do Futuro - A Salvação? (2009) e em ?Fúria de Titãs? (2010), quando interpretou o protagonista Perseu. O ator foi preso em 2014, mesmo ano em que se casou com Lara Worthington, por agredir um paparazzo, em Nova York.

O episódio, somado ao ultimato dado pela mulher, foi a gota d'água para que tomasse a decisão de parar de beber. "Ela disse: 'Você pode fazer o que quiser, mas eu não preciso ficar presa a isso'". Os dois são pais de três meninos e Sam está sóbrio desde então.