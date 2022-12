RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Assim como os jogadores da seleção brasileira, Galvão Bueno, 72, também tem um apreço todo especial por relógios de grife. Em um post no Instagram, o narrador da Globo mostrou cenas de um passeio pelo Qatar com a mulher, Desirée Soares e, nas imagens, o acessório que ele traz no pulso chama atenção.

Trata-se de um Richard Mille RM011 Le Mans, criado em homenagem a uma das mais tradicionais corridas automobilísticas do mundo, as 24 Horas de Le Mans, uma prova de resistência disputada anualmente desde 1923, na França. Automobilismo, você sabe, é outra paixão de Galvão.

Todo em ouro rosé e titânio, o relógio em homenagem a Le Mans está avaliado em cerca de US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,5 milhão em dia de câmbio favorável). A título de curiosidade, é o valor de um apartamento de dois quartos em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Entre os brasileiros no Qatar, o que parece ter feito maior investimento em relógio foi o zagueiro Éder Militão. Seu Rolex Daytona Rainbow vale US$ 570 mil (algo em torno de R$ 2,8 milhões).