SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora Nélida Piñon morreu neste sábado (17), em Lisboa, aos 85 anos. A informação foi confirmada por Rodrigo Lacerda, editor na Record, casa que publicou livros da autora. A causa da morte não foi informada.

A escritora brasileira ocupou a 30ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, a ABL, em 1990. Seis anos depois, Piñon virou presidente da instituição criada por Machado de Assis, tornando-se a primeira mulher a assumir o posto.

Piñon estreou na literatura com o romance "Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo", lançado em 1961. Seu segundo livro "Madeira Feito Cruz" saiu dois anos depois, em 1963.

A autora é, ao lado de Jorge Amado e Paulo Coelho, o nome mais internacionalizado da nossa literatura. Além de ser parte do "boom" latino-americano, rompeu uma série de fronteiras -e abriu caminhos para escritores brasileiros.

Foi a primeira autora latino-americana a ganhar os prêmios Juan Rulfo, o Nobel da América Latina, e foi fundamental na promoção da literatura brasileira no exterior, apresentando nomes como Machado de Assis a autoras como Susan Sontag.

Quem a ouvia contar, sempre de modo afável, suas histórias com os maiores nomes da literatura brasileira e universal (sobretudo hispano-americana) do século 20, pensava que Piñon havia percorrido uma estrada reta, sobre roldanas. Ledo engano.

Logo após a publicação de seu livro de estreia, "Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo", de 1961, Piñon recebeu críticas duras. "Tive campanhas de escritores que sistematicamente me atacavam. Teve um escritor que dizia 'nunca seja como Nélida Piñon'. Mas eu nunca desisti. Nunca fiz disso matéria de ressentimento", afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo em junho.

Os convites para aulas e palestras no exterior nos anos 1970 eram um jeito de pagar as contas. Nos jantares, ela conta que se sentava na cadeira mais distante dos principais nomes da época. A cada vez que o microfone caía na sua mão, via uma oportunidade de fazer sua voz ser notada --e ampliar seu espaço.

Em 2005, pelo conjunto de sua obra, recebeu o importante Príncipe de Astúrias. Apesar das conquistas, Piñon acredita que seu reconhecimento dentro de seu próprio país é aquém ao que tem fora do Brasil. "Eu acho que sou respeitada. Se eu tivesse ganhado hoje o Príncipe das Astúrias, a reação teria sido diferente. Não estou me exibindo", disse à Folha.

Piñon foi doutora honoris causa das universidades Poitiers, Santiago de Compostela, Rutgers, Florida Atlantic, Montreal e UNAM. Em 2012, foi nomeada Embaixadora Ibero-Americana da Cultura.