SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Dionisio Neto participará da segunda temporada de "O Rei da TV", série sobre a vida de Silvio Santos da plataforma de streaming Star+. Na produção, que já foi gravada e estreia em 2023, ele interpretará um "delegado poderoso".

Para fazer o papel, Dionisio conta ter feito laboratório em uma delegacia. "Aprendi que metade do serviço de um delegado é burocrático e que, sim, os delegados se emocionam com seus casos. Busquei a doçura do personagem para não cair no estereótipo do homem durão", afirma ele à coluna.

A série retoma à segunda temporada em 1989, quando Silvio Santos se candidata à Presidência. O projeto, porém, não vai para frente, já que a candidatura do apresentador é impugnada. Esta nova leva de episódios também mostrará outro episódio marcante da vida do dono do SBT: o sequestro da sua filha Patrícia Abravanel, em 2001.