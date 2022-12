SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Sharon Osbourne, 70, mulher do famoso roqueiro britânico Ozzy Osbourne, foi levada às pressas a um hospital da Califórnia após passar mal na gravação de um novo programa de TV sobre fantasmas, na sexta-feira (16), segundo o Page Six. Não foi divulgado o estado de saúde da apresentadora.

Ela passou mal durante uma gravação no Glen Tavern Inn, em Santa Paula. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros do Condado de Ventura disse ao TMZ que recebeu a chamada médica, mas não deu detalhes. Procurado pela reportagem, o representante dos Osbourne não retornou informando o que aconteceu com Sharon.

Ainda não está claro o que teria feito Sharon ficar doente, porque ela não falou nada recentemente sobre algum problema de saúde. Em maio, ela revelou que testou positivo para Covid-19 e postou foto recebendo cuidados médicos.

A apresentadora já enfrentou problemas sérios de saúde ao longo da vida. Nos anos 2000 ela teve um câncer de intestino e no começo deste ano revelou à revista Times que sofria de distúrbios alimentares. Atualmente, ela cuida do marido que passou por uma cirurgia na coluna e foi diagnosticado com Parkison.

Sharon ficou famosa no reality show "The Osbournes", que mostrava o cotidiano da família. Depois disso, ela foi jurada de programas como o britânico X Factor e America's Got Talent.