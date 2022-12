SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O streamer Casimiro Miguel se casou com Anna Beatriz Lima. Em imagens que circulam pelas redes sociais é possível ver que ele usou chinelos durante a festa, cantou músicas e o hino do Vasco, seu clube de coração, e confraternizou com famosos.

Em determinado momento, todos os convidados imaginavam que Casimiro e a noiva dançariam, mas logo essa possibilidade foi descartada. "Não vamos passar esse ridículo", brincou Cazé.

No mês de novembro, Casimiro recebeu diagnóstico positivo de Covid-19 e precisou adiar o matrimônio. Bem-humorado, ele começou o vídeo dizendo que havia terminado com a noiva, que gritou desmentindo.

Em seguida, falou que testou positivo para Covid e que adiaria o casamento porque era o melhor para a saúde dos convidados. "A gente decidiu adiar esse casamento, provavelmente para o mês que vem", disse.

Durante a Copa do Mundo, o canal de Cazé fez muito sucesso e bateu recordes de espectadores simultâneos. Certo dia, ainda no início do Mundial, deixou escapar quanto que já havia ganhado de dinheiro com as transmissões dos jogos.