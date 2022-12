SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por ser o chef de cozinha que serve carne com ouro, o turco Nusret Gokçe se mostrou um pouco inconveniente durante a celebração do título pelos jogadores da Argentina.

Isso porque, primeiro, "perseguiu" Messi, puxando-o, até conseguir tirar uma foto com ele. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o cozinheiro indo atrás do melhor jogador do Mundial até conseguir que ele parasse para a selfie.

Depois, dentro do gramado, tomou a taça diversas vezes dos jogadores para novas fotos. Ele também fingia que colocava pitadas de sal no troféu, algo que virou sua marca registrada.

Quando o Brasil ainda disputava a Copa, alguns jogadores deixaram a concentração para comer carne folheada a ouro. Por isso, receberam algumas críticas.

Nusret serviu os brasileiros Bremer, Vinícius Júnior, Éder Militão, Gabriel Jesus e Ronaldo Fenômeno na churrascaria, em Doha. O preço da carne poderia chegar a R$ 9.000.