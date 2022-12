SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem assiste à série "The White Lotus" é seduzido logo de cara por uma abertura que mistura elementos figurativos com música instrumental. Por conta disso, as vinhetas que abriam tanto a primeira quanto a segunda temporadas são frequentemente elogiadas pelos espectadores nas redes sociais.

O que pouca gente sabe é que o responsável pelas artes é o designer brasileiro Lezio Lopes. Cearense, ele mora na Austrália, para onde se mudou em 2020, pouco antes da pandemia de de Covid-19 para trabalhar como freelancer.

A oportunidade para trabalhar para a série surgiu por meio da internet. Com o país entrando em lockdown, Lopes focou na divulgação de seu trabalho. Foi quando o estúdio criativo Plains of Yonder, responsável pela abertura, notou suas obras no Instagram.

Com quatro meses para a produção das ilustrações, mais o preparo prévio para estudar e praticar os traços, o brasileiro teve como inspiração para a segunda temporada pinturas afrescas do Renascentismo italiano (técnica de pintura em paredes ou tetos de gesso ainda úmidas).

Apesar da direção criativa ser do estúdio, Lopes afirma que teve liberdade para pensar as estampas e ilustrações das duas temporadas e, por isso, adicionou elementos de gosto próprio. "Na primeira temporada todas as ilustrações são de minha autoria, e pude usar mais a criatividade e sugerir composições, cores e elementos."

Já na abertura da segunda temporada, que terminou recentemente, o brasileiro conta que precisou criar com base em imagens já existentes. "O principal foi trabalhar em cima de imagens para adicionar ou remover personagens e objetos que pudessem ter uma ligação com o enredo", explica. "Também criamos algumas ilustrações originais, seguindo o mesmo estilo de traço."

A partir das imagens criadas por Lezio Lopes, são realizados efeitos visuais para dar efeito de animação, sob a responsabilidade de Cian McKenna. Além disso, a fotografia fica a cargo de Dan McComb e Katrina Crawford, enquanto a música é de Cristobal Tapia de Veer.