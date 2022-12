SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Martin Duffy, tecladista que integrou o grupo britânico de rock alternativo Primal Scream, morreu aos 55 anos no domingo (18). A morte, porém, só foi anunciada e confirmada por ex-colegas de banda nesta terça-feira (20).

Duffy morreu por traumatismo craniano causado por uma queda na casa dele, em Brighton, na Inglaterra, segundo uma postagem no Instagram oficial da banda Primal Scream assinada pelo vocalista do Bobby Gillespie. "Martin era o mais talentoso, musicalmente, de nós", disse o cantor.

Tim Burgess, da banda The Charlatans, com quem Duffy tocou em 1996, foi um dos primeiros que lamentou a morte do colega, via Twitter. "Mais uma perda trágica de uma linda alma", escreveu.

O grupo em que Duffy tocou a maior parte da vida, o Primal Scream, foi um dos mais importantes da cena do rock alternativo britânico da década de 1990.

Antes de integrar o Primal Scream, Duffy entrou para a banda Felt, em 1979, aos 18 anos. De pouco sucesso comercial, foi citada por membros dos grupos alternativos Belle and Sebastian e Manic Street Preachers como influência.

O Felt se desfez em 1989 e Duffy, que havia colaborado como tecladista do Primal Scream nos dois primeiros discos, de 1987 e 1989, entrou para a banda por tempo integral em 1991, ano de lançamento de "Screamadelica", principal álbum do grupo.

Em 1996, Duffy se provou um músico talentoso e versátil ao substituir o tecladista Rob Collins, do The Charlatans, para abrir os shows do Oasis, que, na época, era uma das maiores bandas da Inglaterra. Em três semanas, Duffy aprendeu o repertório e se apresentou com a banda.

Posteriormente, colaborou com outros grupos, como Chemical Brothers, The Chavs --um supergrupo integrado, também, pelo líder dos Libertines, Carl Barat-- e Paul Weller, da banda The Jam.