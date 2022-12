SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O astro da NFL Tom Brady, 45, falou sobre a experiência de passar o Natal sozinho sem a ex-mulher Gisele Bündchen, 42, os filhos, que estão de férias em Santa Catarina. Os dois decidiram por um fim na relação de 13 anos, em outubro, após semanas de uma crise conjugal bastante comentada na mídia.

"Vou aprender a lidar com a noite de Natal em um hotel. Vou ter que aprender a lidar com o Natal e a noite de Natal e ainda sair por aí e ser um profissional", disse ele ao Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray Sirius XM, na segunda-feira (19). "Será uma nova experiência que nunca tive antes, com a qual vou aprender a lidar... Acho que é disso que se trata a vida."

O jogador, que se juntará ao Tampa Bay Buccaneers no campo no dia de Natal, encontrará os filhos em 26 de dezembro. "Estou ansioso para comemorar o Natal com meus filhos no dia seguinte, que é, você sabe, apenas parte da temporada de futebol por muito tempo", disse.

O ex-casal anunciou o divórcio amigavelmente em outubro e disse nas redes sociais que a prioridade é continuar criando juntos os filhos e dando todo amor, cuidado e atenção que eles merecem.

Tom Brady também se pronunciou sobre o fim do casamento de 13 anos. "Chegamos a essa decisão de forma amigável e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Vamos continuar trabalhando juntos como pais para garantir que eles recebam o amor e atenção que merecem".

Os dois enfrentavam uma crise conjugal desde o início de setembro e já estariam vivendo separadamente há mais de um mês. Os desentendimentos teriam começado depois que o jogador voltou atrás na decisão de se aposentar do esporte, o que seria o desejo de Gisele.