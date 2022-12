SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As salas de cinema já estão no clima de final de ano e férias escolares. Nesta quinta-feira (22), as estreias estão dominadas por filmes para a criançada aproveitar o recesso e entrar no espírito natalino. As novidades se dividem em quatro filmes brasileiros, dois franceses e o relançamento de "Amanhecer Parte 1", em comemoração aos dez anos do fim da saga "Crepúsculo".

Um dos destaques infantis é "O Tesouro do Pequeno Nicolau", o longa francês inspirado no célebre personagem dos livros infantis.

O menino, que vive rodeado de amigos e tem uma boa relação com os pais, tem sua harmonia ameaçada quando a empresa em que seu pai trabalha o promove e a família precisa se mudar para o sul da França. A partir daí começa uma aventura em busca de um tesouro que dê dinheiro suficiente à família para que eles não precisem acatar as mudanças na rotina.

Dentre as estreias brasileiras, "Alice no Mundo da Internet" também é um longa infantil. Na trama, a youtuber mirim recebe um vírus que a transporta para dentro do computador. Na animação "Uma Noite Antes do Natal", também nacional, um grupo de vilões tenta destruir o tão esperado feriado impedindo a chegada do Papai Noel.

Já "O Amor Dá Voltas", romance em que a personagem interpretada por Cleo Pires ?agora apenas Cleo?, troca cartas de amor com o namorado de sua irmã, enquanto o jovem médico está em uma missão humanitária.

Confira os lançamentos abaixo.



Alice no Mundo da Internet

Alice é uma das maiores youtubers do país, mesmo ainda sendo criança. A vida da menina gira em torno de sua fama virtual e seus fãs. Até que um dia, enquanto se prepara para uma importante live, ela é sugada para dentro de seu computador e precisa enfrentar a Rainha dos Bots para sair do mundo digital e voltar para casa.

Brasil, 2022. Direção: Fabrício Bittar. Com: Lorena Queiroz, Pedro Miranda e Pietra Quintela. Livre

O Amor Dá Voltas

O longa é o terceiro filme dirigido por Marcos Bernstein, após os premiados "O Outro Lado da Rua" e "Meu Pé de Laranja Lima". Na história, o jovem médico André volta de um acampamento e descobre que as cartas de amor que enviava para sua namorada não eram lidas e respondidas por ela, mas pela irmã da jovem.

Brasil, 2022. Direção: Marcos Bernstein. Com: Cleo, Igor Angelkorte e Juliana Didone. 12 anos

A Farsa

Exibido no Festival de Cannes deste ano, o longa é dirigido e roteirizado por Nicolas Bedos, premiado por seu trabalho em "Belle Époque" e "Monsieur & Madame Adelman". O filme conta a história de Adrien, dançarino que vive na Riviera Francesa acompanhado por Martha, uma ex-estrela do cinema. Quando o jovem conhece a golpista Margot, os amantes planejam um esquema criminoso para custear a vida de luxo que desejam.

França, 2022. Direção: Nicolas Bedos. Com: François Cluzet, Emmanuelle Devos e Charles Berling. 16 anos

Uma Noite Antes do Natal

A animação infantil é roteirizada, produzida e dirigida por Nelson Botter, brasileiro premiado por "O Pergaminho Vermelho" e "Os Under Undergrounds, o Começo". No filme, um grupo de vilões se une para acabar com o Natal atacando o Papai Noel.

Brasil, 2022. Direção: Nelson Botter. Livre

Saga Crepúsculo - Amanhecer Parte 1

O penúltimo capítulo da saga volta aos cinemas em comemoração aos dez anos desde que seu último filme foi lançado no Brasil. Bella e Edward se casam e passam a lua de mel em uma ilha próxima ao Rio de Janeiro. Em pouco tempo, a humana percebe que está grávida de um bebê metade vampiro e decide manter a gestação, o que provoca um conflito com os lobisomens, além de colocar sua vida em risco.

Estados Unidos, 2011. Direção: Bill Condon. Com: Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. 14 anos

Os Suspeitos

O filme dirigido por Rafael Calomeni é a continuação de "O Quarto ao Lado", em que o casal Alex e Érico adota Noah, menino que desaparece após um difícil período de adaptação na família. Agora, um dos suspeitos é desmascarado e tem seu passado revelado, levando os outros personagens a uma busca para reencontrar as próprias histórias.

Brasil, 2019. Direção: Rafael Calomeni. Com: Sérgio Abreu, Ana Paula Tabalipa e Ilka Maria. 16 anos

O Tesouro do Pequeno Nicolau

O filme é inspirado em quadrinhos infantis de René Goscinny da década de 1950. Na trama, Nicolau vive em um mundo perfeito, o pai tem um bom emprego, sua mãe cuida da casa e seu grupo de amigos é unido. As coisas começam a mudar quando seu pai é promovido no trabalho e a família precisa se mudar para o sul da França, afastando-o dos amigos. Para evitar a separação, o menino planeja a busca por um tesouro para que o pai enriqueça e eles não precisem mudar.

França, Bélgica, 2021. Direção: Julien Rappeneau. Com: Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve e Pierre Arditi. Livre