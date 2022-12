SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova vencedora do concurso adolescente Miss Brasil CNB Teen vai ser conhecida nesta sexta-feira (23), e apresentada ao mundo pela internet. A substituta da paulista Yasmin Teles, 18, se tornará uma porta-voz contra o bullying nas escolas, uma das iniciativas do certame, além de garantir vaga para concorrer ao título de Miss Teen Mundial, agendado para o próximo mês de julho, em Curaçao.

Realizado pelo CNB (Concurso Nacional de Beleza), mesma organização que elege as misses Brasil para as franquias Mundo, Supranational e Grand International, a seleção acontece pela segunda vez de forma 100% remota. Este ano, um grupo de 17 jovens de diferentes estados e regiões disputam o posto.

As meninas participam de provas preliminares, exibidas semanalmente numa espécie de reality show no YouTube. As etapas contemplam não só a apresentação de um projeto social, mas também ações no TikTok, foto para capa de revista, criação de um comercial, passarela e outras, valendo pontos classificatórios.

Uma das etapas cruciais foi uma entrevista com a vice-Miss Universo 2020, a gaúcha Julia Gama. No último episódio dos seis programetes produzidos, serão conhecidas as finalistas e a grande vencedora.

No time de jurados das fases, estão sempre cinco mulheres fixas e um jurado convidado por episódio. As juradas são Letícia Frota, Miss Brasil Mundo 2022/23; a cirurgiã-dentista Giovanna Coltro, Miss Baixada Santista CNB; Giovanna Reis, Miss Supranational Brasil 2022; Lorena Rodrigues, Miss Grand Brasil 2022; e a própria Yasmin Teles, que vai passar a faixa de forma simbólica no final do último episódio. O reality está sendo transmitido pela TV CNB, no YouTube.

Segundo o diretor Henrique Fontes, a ideia de apostar no público adolescente vem com uma dose extra de responsabilidade. "Queremos reforçar que nosso foco é estimular que as adolescentes sejam influenciadoras do bem, sempre endossando mensagens positivas", diz.

Além do título, a vencedora leva para casa R$ 3.000 em dinheiro e um guarda-roupa elaborado pelos estilistas Helcio Junior e Samuel Teixeira. Ela também ganha um curso de inglês com a professora Renata Vilani, uma coroa exclusiva criada por Tiago Seixas, tratamento dentário com a dentista Giovanna Coltro, uma viagem para Curaçao com despesas pagas, para representar o Brasil no Miss Teen Mundial, além da preparação para o concurso mundial e outras oportunidades de trabalho e viagens que poderão surgir durante o seu ano de reinado.

Neste ano, outros concursos para miss adolescente ganharam destaque, entre eles o Miss Brasil Teen 2023, o Miss Teen Charm International 2022, e o Miss Teen Mundial 2022.