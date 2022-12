SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma fonte próxima à família real afirmou que Kate Middleton e o príncipe William estão muito magoados após o lançamento de "Harry & Meghan" (Netflix).

"William não está planejando dar seu lado da história ou retaliar abertamente. Ele continua digno e trabalhando. Kate está magoada e se sente traída por Harry ter feito isso com ela também, especialmente porque eles costumavam ser muito próximos", afirmou a fonte à revista americana US Weekly.

"William esperava que eles pudessem seguir em frente após a entrevista da CBS [em março de 2021 para Oprah Winfrey], mas Harry lavando sua roupa suja apenas aumentou o conflito entre os dois irmãos e resultou em um passo para trás", disse ainda a fonte.

Entre as diversas revelações do documentário, estão o rompimento de Harry e William, uma briga em que o príncipe de Gales teria gritado com o irmão, entre outros.