SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As famosas bailarinas do Faustão agora estão desempregadas. Na manhã desta quinta-feira (22), o F5 apurou que todas elas foram demitidas após uma reunião com a direção. Procurada, a emissora não comentou.

Foram ao menos 17 dispensas para que a Band possa fazer ajustes financeiros e planejar o ano de 2023 com menos gastos. As gravações para 2022 foram encerradas quarta (21).

O F5 também apurou que mesmo com as dispensas, a ideia do canal é repor as perdas com a contratação de novas profissionais para a próxima temporada.

Mas o clima entre as dançarinas do balé é de tristeza e incertezas. Hadassa Baptista, uma das agora ex-integrantes do time, confirmou pelas redes sociais que todo mundo ainda tenta assimilar o baque.

"Sim, esse dia chegou. Fui desligada nessa manhã [22] do balé, na verdade o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo. Nós e toda a equipe nos esforçamos muito todos os dias para entregar o melhor programa para vocês", escreveu.

Na última semana, o canal já havia feito alguns cortes. Na quinta-feira (15) foram demitidos cerca de 10 profissionais de áreas como produção, cenografia e do corpo artístico.

Essas não foram as primeiras vezes que a equipe de Faustão sofreu com cortes. Em julho, menos de seis meses depois de uma estreia promissora na emissora, entre 40 e 50 profissionais foram mandados embora. Na ocasião, para não sobrecarregar os remanescentes, o Faustão na Band passou por férias coletivas.