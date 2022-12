SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador David Luiz, do Flamengo, se fantasiou de Papai Noel por um dia e levou presentes para crianças da escolinha de futebol da Mangueira, zona norte do Rio, na última terça-feira (20). A ida do atleta ao local foi ao ar no Globo Esporte Rio deste sábado (24) e compartilhada pelo atleta no Instagram.

O vídeo começa mostrando os bastidores da preparação do jogador colocando uma barba branca e aparecendo vestido de Papai Noel exibindo uma falsa barriga. Depois, a imagens mostram ele sendo recebido com abraços pelas crianças que não imaginavam que era o zagueiro do Flamengo.

As crianças jogaram bola com o Papai Noel e uma delas pediu para ele segui-la no Instagram sem imaginar que era o jogador. Quando se deram conta que era David Luiz alguns alunos da escolinha de futebol começaram a chorar de emoção. Ele entregou presentes para todos e ganhou uma camiseta da escola de samba Estação Primeira de Mangueira.

"Isso aqui é vida, é aquilo que a gente precisa em todas partes, todos os cantos do nosso país. Não só no Natal, não só nas festas, mas que todos os dias a gente possa ser cada vez mais Papai Noel um do outro ajudando, dando a mão e crescendo junto", disse o jogador, após saber que o campo de futebol foi um dia um lixão.

Na legenda do vídeo compartilhado no Instagram o jogador agradeceu a todos da Comunidade da Mangueira. "Que o Natal de vocês seja tão especial e alegre como foi esse dia para mim. Obrigado a todos da Comunidade da Mangueira pelo carinho. Feliz Natal e uma noite abençoada a todos vocês!", escreveu o jogador.

Vários internautas comentaram a publicação elogiando a ação do jogador, entre eles famosos. " Você é monstro irmão ", escreveu o jogador de futsal Bruno Taffy. "Você é demais", comentou o ex-BBB Arthur Picoli.

Tags:

flamengo